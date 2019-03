Zayn Malik recuerda y agradece a One Direction en el quinto aniversario del grupo

El 23 de jLnio es una fecha muy especial para 'One Directon' ya que ese fue el día en la que nació el grupo. Este año han cumplido su quinto aniversario como grupo de música, y aunque Zayn Malik no ha podido celebrarlo con los chicos ya que no forma parte de la banda actualmente, sí que se ha acordado de ellos y los ha mencionado en un tuit. ¡Qué detalle!

Todos los componentes del grupo quisieron celebrar el aniversario de '1D' con unos tuits muy emotivos. El primero en escribir algo fue Harry Styles, que aprovechó para agradecer a sus seguidores todo lo que habían hecho por ellos. Después fue Louis Tomlinson, que puso cinco tuits, uno por cada año.

Pero el momento emotivo llegó con Liam Payne, que publicó un tuit hablando del grupo y nombró a Zayn. Así que el ex directioner no se lo pensó dos veces y retuiteó a Liam, pero lo más fuerte es que acto seguido el cantante publicó otro tuit donde le daba las gracias a Liam en el que le decía: "Gracias hermano". ¡Qué bonito!