Zayn Malik quiere fijar la fecha de su boda con Perrie Edwards para este año

Zayn Malik tiene claro lo que tiene que hacer para demostrarle a su prometida Perrie Edwards que ella es la única en su vida. El cantante después de abandonar todo por ella, incluso abandonar One Direction después de cinco años, quiere hacer algo más, y es que la pareja aún no había concretado la fecha de la boda por la ajetrada agenda de Zayn, sin embargo ahora que no forma parte de la banda, el cantante quiere casarse cuanto antes con Perri y centrarse en ella completamente.

Según la revista Closer una fuente cercana ha confirmado que: "Zayn ha estado viajando y haciendo giras con la banda y está seriamente agotado y ha tocado fondo en Tailandia. Ahora, con la infidelidad a su prometida Perrie, Zayn se ha humillado. Él ha dicho que hará cualquier cosa para complacer a Perriy ya quiere fijar la fecha de la boda. Él dice que quiere casarse este año, pero Perrie le está resultando difícil de dejar de lado lo que ha visto".

Él va muy en serio, pero por desgracia para Zayn, su prometida no está muy convencida de pasar por el altar después de que se destapase la infidelidad, y es por eso que el cantante no la culpa si no quiere casarse y aunque esté haciendo todo lo que está en su mano para conseguir el perdón de la 'Little Mix' quizá sea demasiado tarde…

"Perrie se siente horriblemente avergonzada. En este momento necesita más tiempo para pensar realmente en lo que quiere y lo ha puesto en libertad condicional. Ella le dijo a un desliz más y se acabó", declara una fuente cercana a la cantante a New! Magazine.