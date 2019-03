Zayn Malik no quiere compartir escenario con 'Little Mix' por Perrie Edwards

Parece que este no es el motivo por el cual el cantante se niega a ir al mismo festival que Perrie Edwards. El representante de Zayn Malik ha respondido a estas acusaciones negando la información publicada en Daily Mirror y ha confesado que las razones están enfocadas a su carrera musical.

"Una vez que ambos estén en el mismo sitio y el mismo día, las lenguas empezarán a hablar. Si ellos coinciden en el festival sólo conseguirán estropear el día", afirmó el representante del cantante a MailOnline. Además, el manager ha revelado al periódico digital que las habladurías sobre su relación pueden afectar a la actuación.

Aunque este es el motivo principal por el que no coincidirán en el festival, lo cierto es que 'Little Mix' tiene gira durante el festival, 28 y 29 de mayo, y no pueden comprometerse con ninguna actuación más. ¿Se animará finalmente Zayn Malik a tocar en el festival para demostrar su talento más allá de One Direction?