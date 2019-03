Zayn Malik publicará su disco en solitario el mismo día que se anunció el descanso de One Direction

EL CANTANTE HA ELEGIDO LA FECHA DEL 25 DE MARZO

Zayn Malik parece estar obsesionado con su antiguo grupo One Direction. Y es que si no habla de ellos en una entrevista, el cantante revoluciona a los directioners anunciando que el lanzamiento de su primer trabajo en solitario,'Mind of Mine', será el mismo día en el que el grupo hizo público que se iban a tomar un descanso de forma temporal: el 25 de marzo. ¡Mucha casualidad!