Zayn Malik protagoniza la portada de Billboard: "Algunas personas tienen problemas de orgullo"

Aunque estos días estaban siendo un tanto tristes para Zayn Malik puesto que había perdido a su abuela, lo cierto es que su inseparable novia, Gigi Hadid ha supuesto un apoyo fundamental. Además, si a ello le sumamos que acaba de salir a la luz la portada de la revista Billboard en la que el cantante es el protagonista, el triste momento por el que estaba pasando es un poquito más agridulce.

Y es que Zayn se convierte en la estrella de la reconocida publicación de música donde además de anunciar disco para inicios de la próxima primavera, también se despacha a gusto sobre su ex compis de One Direction. "Disfruté mucho del grupo, pero no es mi sitio como músico. El gusto de los otros chicos era generalmente indie rock y esa es buena música, pero no caso con eso. Eso nunca fue guay de donde yo vengo", declaró.

Y añade: "Puedes pensar una cosa sobre una situación y que ocurra la totalmente opuesta. Tenía la intención de mantener la amistad con todos, pero supongo que algunos números de teléfono han cambiado y no he recibido llamadas de mucha gente", por lo que se ve que no hay tan buena relación entre ellos. Para finalizar afirma: "Algunas personas tienen problemas de orgullo, pero son cosas que se superan con el tiempo".