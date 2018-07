Zayn Malik pretende echar a la madre de su ex, Perrie Edwards, de la casa que tienen en común

El cantante quiere borrar todos los recuerdos que le aten a su ex novia

Zayn Malik estaría dispuesto a tomar medidas legales si la madre de Perrie Edwards, Debbie Edwards, no abandona la casa que compró el cantante con su ex en Londres cuando estaban comprometidos. El cantante puso la casa en venta el año pasado, por el precio de 4,2 millones de euros, pero a pesar de ello, Debbie ha seguido viviendo en el hogar. El ex de One Direction quiere olvidar por completo su etapa con la componente de 'Little Mix' ya que está muy contento con el momento que está viviendo.