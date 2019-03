Zayn Malik podría ser el Christian Grey de Gigi Hadid

El ex de 'One Direction', Zayn Malik, no se corta hablando de su vida sexual, y es que desde que dejó la banda que le dio la fama, se ha abierto mucho para hablar de temas más personales. En una entrevista que ha concedido a Sirius XM con motivo del próximo estreno de la segunda película de 'Cincuenta sombras de Grey' ha vuelto a hablar del tema.

El cantante, junto con Taylor Swift, protagoniza un tema titulado 'I don’t want to live forever', que forma parte de la banda sonora de la película basada en la historia de Christian Grey. Y aunque descubrimos que no es fan de la saga, pues no ha leído los libros ni ha visto la primera película, confesó que el trasfondo de la historia le gusta.

Pero lo que nos ha sorprendido a todos, vino cuando el entrevistador insinuó que el cantante vivía la historia en la vida real, a lo que Malik respondió: "Me gusta eso". Esta declaración ha hecho que las suposiciones sobre los gustos sexuales de Zayn y Gigi se hayan disparado. Todo señala que el cantante y la modelo se lo pasan especialmente bien en la habitación, y que son muy atrevidos con sus experiencias sexuales.

Aunque por respeto a su chica no quiso confesar nada más, y se mostró muy reservado cuando le preguntaron por su relación con Hadid. Más que en otras ocasiones, como por ejemplo cuando concedió una entrevista a la revista ES, donde habló abiertamente de la admiración que siente por su chica.

En esta ocasión el británico ha confesado que fue él quien tomó la iniciativa para tener la primera cita cuando coincidieron en un evento: "Simplemente le pregunté, fue bastante directo, solo le pregunté si quería salir a una cita. Estaba en Nueva York. Sí, fue algo así… Un caballero nunca dice todos los detalles, pero nos conocimos, y hablamos y salimos en una cita".