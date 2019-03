Zayn Malik podría haber grabado su tema 'No Type' mientras formaba parte de One Direction

¿ESTARÍAN ENTERADOS LOS CHICOS DE ONE DIRECTION?

Bueno, bueno, bueno, nunca pensamos que el abandono de Zayn Malik de One Direction iba a traer tanta cola. Y es que ahora, por unas declaraciones que han hecho los raperos Krept y Konan, con los que supuestamente Zayn está colaborando junto a Naughty Boy, ha salido a la luz que el cantante podría haber grabado su tema 'No Type' mientras todavía formaba parte de One Direction.