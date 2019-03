Zayn Malik es pillado 'infraganti' de la mano de una rubia tatuada en Tailandia

DURANTE LA GIRA ‘ON THE ROAD TOUR AGAIN’

Los chicos de One Direction no están pasando por su mejor momento en cuanto al amor se refiere. Los primeros en saborear una ruptura fueron Harry Styles y Louise Tomlinson, y a ellos se suma Zayn Malik. El cantante no pierde el tiempo y ha sido cazado infraganti con una rubia tatuada en un pub nocturno de Tailandia. Las fotos muestran a Zayn de la mano con esta misteriosa chica, ¿Qué habrá pasado con Perrie Edwards? Su amor flaqueaba o por lo menos eso se rumoreaba, así que lo mismo el componente de 1D ya no debe explicaciones y anda así de campante colgado de esta rubia. Pero... ¿y su compromiso?