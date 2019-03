Zayn Malik pierde 50.000 seguidores en Twitter

TRAS ANUNCIAR SU NUEVO TEMA EN SOLITARIO

Después de que Zayn Malik nos sorprendiera con su carrera en solitario, y ¡nuevo tema! Los fans se ha sentido decepcionados, y es que el exmiembro de One Direction ha perdido 50.000 seguidores en Twitter desde que anunció el nuevo camino que emprendía sin sus compañeros. ¿Cómo se sentirá Malik al ver que pierde seguidores? Además los chicos de '1D' no dudan en arremeter contra él, el primero fue Louis Tomlinsom, y a él le ha seguido Harry Styles que se siente traicionado. ¡Malik con los fans no se juega!