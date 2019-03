Zayn Malik pide disculpas a Perrie Edwards tras ser fotografiado con otra chica

IBA AGARRADO DE LA MANO DE UNA MISTERIOSA CHICA POR TAILANDIA

Parece que el cantante de One Direction se ha metido en un buen lío tras ser fotografiado paseando de la mano con una misteriosa rubia en Tailandia. Una instantánea por la que el componente de One Direction no ha dudado en salir en su defensa a través de su cuenta personal de Twitter, en su tuit reconoce seguir enamorado de su prometida Perrie Edwards. Pero… ¿qué habrá pensado ella al ver las fotos del que podría convertirse en su próximo marido?