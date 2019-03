Zayn Malik y Perrie Edwards preparan una boda de cuento de hadas

Aunque Zayn Malik y Perrie Edwards llevan comprometidos bastantes meses y no habían organizado apenas nada del enlace, parece que la salida de Zayn de 'One Direction' le ha dejado ya tiempo para empezar a organizar su boda con la componente de 'Little Mix'.

Según ha revelado una fuente, Perrie podría estar pensando en celebrar su boda en Disneyland, ya que es una gran fan del mundo Disney. Así lo revelaba una fuente a la revista Star: "Perrie es una gran fan de Disney. Así que la mejor opción para la familia de Zayn es animarla para presionar a Zayn en los planes de boda, recordándole lo que más le gusta".

Aunque de momento tendremos que esperar para ver si estas informaciones son ciertas, lo que sí sabemos es que la boda algo de cuento de hadas tendrá. Sophia Smith, la novia de Liam Payne, ha publicado una foto en su Instagram en la que aparece Perrie preparando su boda con un carruaje blanco maravilloso.