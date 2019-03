Zayn Malik y Perrie Edwards se compran una nueva mascota mientras buscan emplazamiento para su boda

Zayn Malik de One Direction y Perrie Edwards todavía no tienen claro su boda, y es que lo que posiblemente sea uno de los mayores enlaces del año que viene, todavía no tiene emplazamiento para celebrarse.

Todo parecía apuntar a que Reino Unido, su tierra natal, iba a ser el elegido para darse el ‘sí quiero’ pero ahora han decidido abandonar su idea original para escaparse con los suyos a un destino exótico y tener una boda más de ensueño aún más si se puede…

Tantas ilusiones tiene Perrie con su boda que no ha dudado en comunicar públicamente que la isla de Barbados podría ser su destino estrella: "Creo que Barbados sería perfecto para celebrar una boda. Todavía no hemos tomado una decisión, pero me encantaría casarme en la playa", confesó la intérprete al diario Daily Mirror.

Pero entre invitaciones, preparativos, vestido… Zayn y Perrie han decidido aumentar la familia con una nueva mascota, un gato persa que es una auténtica monada. ¿Y los niños, para después de la boda?