Zayn Malik y Perrie Edwards anuncian que no se casarán este año

¡Estábamos preocupados! Y es que hacía mucho que no sabíamos nada de la boda de Zayn Malik y Perrie Edwards, hasta ahora. Aunque las noticias que llegan no son del todo buenas.

La pareja que lleva comprometida más de un año todavía no tiene ningún plan de boda. Así lo revelaba el componente de One Direction en una entrevista para BBC Breakfast: "Solo estamos comprometidos. No hemos pensado en nada de una boda aún o en cómo lo vamos a hacer ya que no hemos tenido nada de tiempo".

Aunque al principio parecía que Perrie y Zayn se iban a dar el sí quiero en poco tiempo, la cosa va para largo. Y es que si 2014 no podía ser debido a su gira mundial con One Direction, 'Where We Are Tour', parece en que 2015 con su otra gira mundial, 'On The Road Again', Zayn tampoco va a tener tiempo para pensar en boda. ¿Se celebrará finalmente la boda de la pareja?