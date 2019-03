Zayn Malik de One Direction posa de lo más sexy junto a Perrie Edwards

Poniendo morritos y con el torso al descubierto mostrando todos sus tatus, así ha posado Zayn Malik junto a una sexy Perrie Edwards, también con sombrero y una pose muy 'Michael Jackson'. ¡Menuda pareja de guapazos están hechos! La instantánea ha revolucionado por completo las redes sociales y las directioners no pueden parar de sentir envidia de la buena por Perrie, ¡quién fuera ella!

A día de hoy, mientras Zayn se encuentra de gira con sus compis de One Direction, Perrie sigue echando de menos a su chico mientras arrasa por donde pasa. La revista 'Fabulous' recogía unas declaraciones del cantante, quien no tiene problema en confesar lo mucho que quiere a su novia. "Es difícil verla porque obviamente nuestros horarios están locos y esas cosas. Pero yo haría cualquier cosa por verla, no me molesta. Cogería 10 aviones para ir a casa y verla. Mi madre solía decir que la ausencia hace crecer el cariño, y definitivamente es así. Si no ves a tu novia, cuando la ves sacas el máximo provecho", declaraba.

Queda claro que Zayn tiene amor para dar y regalar y la distancia entre los dos sólo hace más fuerte esta bonita relación. Sobre el gran paso de pasar por el altar de momento desconocemos más detalles, pero ellos están la mar de felices y nos lo demuestran siempre que pueden a través de las redes sociales. ¡Qué viva el amor!