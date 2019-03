Zayn Malik de One Direction y su novia, Perrie Edwards, se casarán antes de Navidad

EL MOTIVO ES PORQUE NO QUIEREN SEPARARSE DURANTE SU PRÓXIMA GIRA

El guapo morenazo de One Direction, Zayn Malik, está deseando casarse con su prometida, Perrie Edwards. Hace tan sólo un mes y medio que anunciaron su compromiso y ya están pensando en buscar fecha para el gran día. Aunque en un principio iban a esperar a darse el ‘Sí quiero’, ahora una fuente cercana a los novios ha declarado al diario ‘The Sun’ que quieren pasar por el altar antes de Navidad. El motivo es porque la pareja no quiere alejarse durante la gira del próximo año de One Direction, y así ambos recibirán el año nuevo convertidos ya en unos flamantes marido y mujer.