Zayn Malik de One Direction se confunde sobre el escenario

El vídeo de Zayn Malik y Louis Tomlinson en el que los componentes de One Direction aparecen dentro de un coche fumando marihuana, aparte de sobresaltar al cuore de todo el mundo parece que le está afectando a la cabeza. Y es que en el pasado concierto del grupo en Manchester, el cantante no dudó en gritar "¡Hello Edimburg!" Menuda metedura de pata Zayn…

La polémica está servida. El hecho de estar prometido con su novia Perrie Edwards de Little Mix, no significa que el chico esté más centrado y dispuesto a madurar, o quizás el ritmo de vida actual de la estrella le está pasando factura. De un modo u otro, los 'directioners de Manchester no deben estar muy contentas con la actuación de Zayn y es que el detalle ha sido realmente feo. Después de las largas horas de espera que pasan sus fans deseosos de ver a sus ídolos, que tu cantante favorito no sepa en qué ciudad ni en qué país está cantando, no sienta muy bien.

Sin embargo, Zayn tiene a su favor que la gira de One Direction por Europa acaba de empezar y va a tener muchas más oportunidades para demostrar a sus fieles seguidoras lo importantes que son para ellos.