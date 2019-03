Zayn Malik manda una indirecta a Perrie Edwards a través de Twitter: "No quiero que esperes por mí. No voy a volver a casa"

Después de que ella colgase una foto con un bailarín

Zayn Malik no se ha tomado muy bien el hecho de que Perrie Edwards se haya repuesto de su ruptura y ya está pensando en otros chicos. El ex vocalista de One Direction ha publicado un críptico mensaje en Twitter dirigido a la cantante de Little Mixen en el que le deja claro que no va a volver con ella.