Zayn Malik llega al número uno en las listas de Estados Unidos

Zayn Malik debe estar saltando de alegría. Su primer single, 'Pillowtalk', ha llegado al número 1 las listas de ventas en Estados Unidos. Esto es un hecho histórico, ya que es el primer cantante inglés que lo consigue en su debut. El ex componente de One Direction ha logrado lo que no consiguió con la 'boyband' que tuvo que conformarse con el puesto número 2.