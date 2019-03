Zayn Malik lanza el segundo tema de su primer disco en solitario: 'It's you'

También presentó la portada del disco en el programa de jimmy fallon

Zayn Malik acudió al programa de Jimmy Fallon, por primera vez como solista, para presentar su segundo single, 'It's you'. Además, Fallon, para alegría de todos los seguidores del cantante, presentó la portada de su primer disco. El tema, que fue compuesto cuando todavía mantenía una relación con Pierre Edwards, está dedicado a su ex. ¿Se pondrá celosa Gigi Hadid?