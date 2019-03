Zayn Malik lanza al mercado su primer single en solitario 'Pillow talk'

Zayn Malik, ex One Direction, abandonó el grupo el año pasado para emprender su carrera en solitario alegando que: "Me voy porque quiero ser un chico normal de 22 años que es capaz de relajarse y tener algo de intimidad fuera del punto de mira".

Casi un año después, Zayn saca su álbum titulado 'Pillow talk'. Él mismo se ha encargado de dar la noticia y lo ha hecho a través de su perfil de Instagram publicando la portada de su nuevo single que habla de "sexo sucio y crudo".

El artista británico ha hablado sobre este tema en Vogue: "Todo el mundo tiene sexo y es algo de lo que la gente quiere oír hablar. Es una parte importante de la vida, y no es algo para barrer debajo de la alfombra. Debe comentarse sin pudor".

El lanzamiento de su primera canción en solitario verá a la luz el próximo viernes 29 de enero. Esperemos que sea todo un éxito porque en su vida profesional y sentimental no le puede ir mejor...