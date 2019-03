Zayn Malik intenta defender a Gigi Hadid después de que la tachasen de racista

Los comportamientos racistas de Gigi Hadid están dando mucho que hablar. La polémica se desencadenó después de que Bella Hadid compartiese en las redes sociales un vídeo de su hermana riéndose mientras imitaba la cara de un Buda en forma de galleta que la modelo sostenía en la mano. Lo que para ellos fue muy gracioso, no gustó a los usuarios de las redes sociales y rápidamente comenzaron las críticas que tacharon de irrespetuosa a la maniquí.

El vídeo no pasó indiferente, y aunque su hermana lo borró rápidamente, hubo quien se hizo con él y consiguieron difundirlo por las redes. Algunos se pusieron a favor de la modelo y le restaron importancia a las risas de la mayor de las Hadid mientras entrecerraba los ojos para imitar el característico rasgo asiático, como su madre, que compartió un mensaje en su cuenta de Twitter para defender a su hija.

Y ahora le ha tocado el turno a su novio. Zayn Malik ha recurrido a las redes sociales para responder a algunos de sus seguidores que criticaban a su novia por sus comportamientos racistas. Y es que lo más sorprendente es que el excantante de One Direction es de origen paquistaní, y aun así su chica se ha burlado. "Siendo de ascendencia asiática, ¿cómo te hace sentir que tu novia se burle de los asiáticos?", escribía un usuario por las redes sociales al cantante, a lo que este respondió: "Créeme, le gustan los asiáticos", mensaje seguido por un emoticono guiñando el ojo y otro de un pulgar hacia arriba.

Pero esta respuesta no ha gustado a todos, y han criticado también al cantante. A ojos de muchos Zayn debería haber actuado en contra de los estereotipos, criticando la actitud de su chica, y a algunos simplemente les han decepcionado las palabras del artista. Seguramente Gigi no era consciente de la que se iba a liar mientras bromeaba, y es que probablemente no tenía mala intención ni pretendía ofender con lo que hizo. Por lo pronto, ninguna de las hermanas Hadid se ha manifestado para disculparse.