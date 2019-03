Zayn Malik le implora perdón a su novia, Perrie Edwards

Esta vez ha sido Zayn Malik, el morenazo de ‘One Direction', el que ha dado mucho de qué hablar durante estos días. Ya que, el cantante tuvo un desliz con la camarera australiana llamada Courtney CJ Webb en Londres la semana pasada.

A esta joven camarera le faltó tiempo para contar la noticia al diario británico The Sun, poniendo en peligro la relación entre Zayn y su novia Perrie Edwards, cantante del grupo ‘Little Mix’. Y más con las declaraciones con las que contó los hechos: "Bebimos vodka y nos reímos mucho. Le pregunté si tenía novia y me dijo que no, que quería disfrutar de sus 20 años".

Cuando todo este bombazo se desató, el chico de 1D se encontraba junto al resto de su grupo en los premios NRJ en Francia. Pero en cuanto pudo, el domingo por la mañana, se cogió un vuelo a Inglaterra donde estaba la banda de Perrie para explicarle todo lo ocurrido.

"Las cosas no se han acabado entre Zayn y Perrie. Él estuvo en el hotel en el que se hospedaba Little Mix, donde Perrie estaba con sus compañeras de grupo. Todas les dieron espacio para estar a solas. Tenían que hablar las cosas antes de que Perrie subiera al escenario frente a su público", reveló una fuente al periódico.

Aunque desde un primer momento se rumoreaba acerca de una posible ruptura, la parejita pasó la noche del domingo juntos y revueltos en el hotel donde se hospedaba la cantante. Además a la mañana siguiente, Perrie se sentía “ilusionada” por el concierto de la noche anterior y no mostró síntomas de tristeza por lo ocurrido.

Así que, muy al pesar de sus ‘compis’ de banda que no parecen aprobar el noviazgo, Perrie perdonó a su chico tras ese pequeño desliz.