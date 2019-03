Zayn Malik y Harry Styles llegan más tarde a Sydney que el resto de los chicos de One Direction

DESPUÉS DE LOS RUMORES QUE SEÑALAN A ZAYN DE DROGADICTO

Parece que los chicos de One Direction han decidido ir cada uno a su bola, sino que se lo digan a Zayn Malik y a Harry Styles que decidieron cogerse un avión a Australia horas más tarde que el resto de sus compañeros de grupo. Además la cara de cansado y demacrado que lucía Zayn no ha hecho más que alimentar los rumores sobre si el chico de One Direction tiene un problema con las drogas.