Zayn Malik hace llorar a Camila Cabello

Camila Cabello no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar al saber que uno de los componentes del grupo pop 'One Direction' dejaba la banda, no podía ser otro que Zayn Malik, quien actualmente no tiene muy buena relación con algunos componentes del grupo: "Lloré cuando Zayn dejó el grupo, no voy a mentir… Era el fin de una era, ¡el fin de una era!", confesó.

Fue durante una entrevista cuando la cantante confesó que era una gran fan e incluso se había creado una cuenta en Twitter del grupo: "A ver, yo era una gran fan de One Direction. Hasta tenía una cuenta en Twitter del grupo. Fui una de sus mayores admiradoras", afirmaba.

Una historia con la que Camila seguramente se sienta identificada, porque al igual que Zayn Malik, ella también abandonó a su exitoso grupo, 'Fifth Harmony': "Era el fin de algo muy bonito que había inspirado a mucha gente. Era como un sueño, al igual que Fifth Harmony: nosotras cinco también eramos una inspiración para nuestros fans, y eso es algo emocional para todos".