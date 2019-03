Zayn Malik habla por primera vez tras confirmar su abandono de One Direction

¡El dramón directioner continúa! Después de que Zayn Malik abandonará definitivamente One Direction y que sus fans comenzaran a bombardear a su prometida, Perrie Edwards, en las redes sociales, Zayn ha hablado.

El ya exmiembro de la banda británica ha concedido su primera entrevista al diario The Sun: "Siento haber abandonado a las fans, pero no podía seguir haciendo esto," parece ser que la realidad de pertenecer a un grupo no es como nos imaginábamos, no es todo fiestas y viajar, según las palabras de Malik: "Nunca me había sentido tan controlado".

Toda la polémica que surgió después de que fueran publicadas las fotos del cantante con otra chica, éstas hicieron que Zayn se replanteara su vida, y por eso regresó a su casa en mitad de la gira: "Siento que estoy haciendo lo correcto, para mí y para los chicos, por eso me siento bien", explicaba durante la entrevista.

También sabíamos que el pobre padecía de estrés y por eso se ausentaba en algunos conciertos. El cantante confesa al diario: "Ya sabes, hacía algo con lo que no era para nada feliz, lo hacía para la felicidad de los otros. He intentado hacerlo por las fans, siempre por ellas".

En cuanto a sus compañeros, Zayn explicaba en la entrevista a The Sun que no ha abandonado por ellos, es más el cantante confesaba: "Mi grupo me ha apoyado mucho. Están de acuerdo con mi decisión y la entienden, simplemente esto ya no es para mí". En este encuentro Zayn también ha asegurado que esto no es el fin de 1D y que sus compañeros quieren seguir cantando juntos "por un tiempo".