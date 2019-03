Zayn Malik y Gigi Hadid se comen a besos en videoclip del primer single del cantante, 'Pillow Talk'

Hace unos días, Zayn Malik anunció a través de su Instagram que el día 29 de enero lanzaría su primer single en solitario, un año después de dejar el grupo One Direction. El esperado día ha llegado y no nos ha dejado para nada indiferentes. El tema se llama 'Pillow Talk' y ya está entre los primeros puestos de las listas de éxitos.

Y si pensábamos que el cantante iba a comenzar esta andadura solo, nos equivocábamos, pues Zayn ha sorprendido al mundo entero con una protagonista de lo más especial en su videoclip: Gigi Hadid. Una jugada maravillosa por parte del artista, ya que su novia es una de las modelos más reputadas del momento y le da un gran valor al clip.

Sin embargo, lo mejor llega cuando va avanzando el videoclip y se puede ver cómo Zayn y Gigi se besan, se abrazan, se acarician y muestran su amor sin tapujos durante los tres minutos y medio que dura la canción. Así, parece ser que el single va dedicado a la it girl: "Nadie excepto tú, nadie excepto yo, nadie excepto nosotros. Los cuerpos juntos. Me encantaría abrazarte, esta noche y siempre. Me encantaría despertarme a tu lado", dice la letra.