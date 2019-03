Zayn Malik fue expulsado de la fiesta de cumpleaños de Kylie Jenner

Su actitud molestó a Tyga, el novio de la joven

Zayn Malik no para de encadenar problemas. Después de su polémica ruptura con la cantante de Little Mix Perrie Edwards, la revista Heat ha revelado que el ex One Direction fue expulsado de la fiesta de cumpleaños de Kylie Jenner, en la que el joven está muy interesado. Según ha desvelado un testigo a la publicación, fue invitado a abandonar la celebración después de mostrarse más cariñoso de lo debido con la anfitriona, gesto que a su novio Tyga molestó.