Zayn Malik estuvo a un paso de ser expulsado de One Direction

Todos sabemos de memoria los nombres de los cinco componentes de One Direction : Zayn Malik , Harry Styles , Louis Tomlinson , Liam Payne y Niall Horan. Pero hubo uno de estos nombres que estuvo a punto de desaparecer del conjunto: Zayn Malik. Parece ser que el morenazo del grupo es un poquito perezoso y le costó adaptarse al ajetreado ritmo de la banda.

Y es que los principios siempre son difíciles y a Zayn le costó un poquito más que al resto de One Direction entrar en la dinámica del grupo cuando empezaron, llegando siempre tarde a los ensayos. Actitud que estuvo a punto de costarle su puesto dentro de 1D llegando al extremo de que sus propios compañeros se plantearan despedirlo.

Liam ha confesado en la rueda de prensa concedida en Londres por motivo del documental sobre el grupo ‘This Is Us’, que los inicios como ‘boyband’ fueron complicados: "La primera semana que estuvimos juntos fue un poco extraña, tratando de que todos llegáramos a tiempo a los ensayos. Aún ahora es complicado sacar a Zayn de la cama".

Además el director del film, Morgan Spurlock, también ha declarado que hubo un ensayo en el que Malik no apareció y este hecho provocó el enfado del resto de One Direction: "Recuerdo que él no apareció y que vosotros queríais despedirlo", afirmaba.

Al final esta drástica decisión no se llevó acabo y todos hemos podido disfrutar del guapísimo Zayn sobre el escenario junto al resto de componentes y continúan alegrando la visto y los odios a todos sus seguidores.