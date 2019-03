Zayn Malik está preparado para hacer "música de verdad"

Cuando Zayn Malik dejó 'One Direction' muchos fueron los que se llevaron las manos a la cabeza por el incierto futuro que le esperaba al cantante, pero nada más lejos de la realidad. El británico acaba de firmar su primer contrato como solista, hito que no ha dudado en compartir con todos sus seguidores en Twitter.

Malik, que ahora vislumbra un futuro prometedor, ha aprovechado la buena noticia para explicar a sus fans los motivos que le llevaron a abandonar la banda. "Creo que nunca he explicado por qué me fui. Fue para que me dieran la oportunidad de demostrar quién soy realmente", ha publicado en redes sociales junto a una foto del momento de la firma del contrato con la discográfica.

A pesar de la aparente inocencia del mensaje, el texto aparecía acompañado de un hastag que ha hecho saltar todas las alarmas y despertado la ira de miles de directioners. La etiqueta de la discordia ha sido, nada más y nada menos, que "música de verdad".

Todavía no se sabe si esta ha sido una casualidad fruto de la emoción del momento, o una insinuación premeditada por parte de Malik dirigida a sus excompañeros. En caso de tratarse de la segunda opción, seguro que las réplicas no se hacen esperar. ¿Estallará de nuevo la batalla tuitera entre los chicos?