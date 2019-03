Zayn Malik, distanciado de su familia por culpa del dinero

Los más fieles seguidores de Zayn Malik aseguran que el cantante ha ayudado mucho en el ámbito económico a su familia, parece que ésta, o al menos parte, no está del todo de acuerdo de cómo está gestionando su fama y tampoco su cuenta bancaria. Las hermanas de Malik y su prima consideran que el dinero se está interponiendo en su relación familiar.

Hace poco su prima Sarooha hacia una publicación en Instagram que muchos se han tomado como una clara indirecta al excomponente de One Direction: "un hombre SABIO debería tener dinero en su CABEZA, no en su CORAZÓN". Sus seguidores no han dudado en preguntarle directamente por qué está enfada con el intérprete de 'Pillowtalk'. Por si fuera poco, las hermanas del novio de Gigi Hadid, Waliysha y Safaa, han dejado de seguir a Malik. ¿Se le habrá subido la fama demasiado a la cabeza?

Para avivar aún más la polémica familiar, la propia publicaba una foto con un mensaje similar al de Sarooha donde rezaba "las personas ricas están ocupadas comprando y tirando el dinero, pero siguen siendo infelices, mientras que estos niños son pobres y sus sonrisas son hermosas".