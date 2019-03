Zayn Malik desmiente los rumores sobre si hay un realación gay en One Direction

Tras este abandono, y después de varios meses, Zayn Malik ha concedido su entrevista más sincera para The Fader.

Entre los fans de One Directon se desató el rumor de que podría haber algo más que una amistad entre Loius Tomilson y Harry Styles. Y aunque nunca los chicos han hablado sobre este tema tan peliagudo, Zayn ha abierto la caja de Pandora y ha confesado en este citado medio: "No hay ninguna relación secreta entre ninguno de los miembros de la banda". Así ha zanjado el tema de que exista tal relación gay entre alguno de los chicos de One Direction.

Según la revista The Fader, Zyan aclaró que: "No es gracioso, y sigue siendo bastante difícil para ellos. No se sienten cómodos en abrazarse o poner su brazo uno encima del otro debido a que están demasiado conscientes de ello, algo que no es verdad".