Zayn Malik dejó a Perrie Edwards a través de un mensaje

Si la noticia de la ruptura entre Zayn Malik y Perrie Edwards dejaba a todo el mundo con la boca abierta, la de que el ex chico de One Direction cortó con la cantante de Little Mix a través de un mensaje de texto lo ha hecho aún más. Así lo ha confirmado HollywoodLife, portal que además ha confirmado que la artista se quedó completamente destrozada.

"Es increíble, él es un chico inmaduro al que no le importan los sentimientos de los demás. Perrie es una de las chicas más dulces del mundo que ha estado con él en los buenos y los malos momentos. Pero aun así él ha terminado con su compromiso a través de un mensaje de texto y desde entonces ha guardado silencio", ha dicho una fuente cercana a Perrie a The Sun.

A pesar de haber sido Malik el responsable de la ruptura tampoco lo está pasando bien. Según ha confirmado HollywoodLife, el cantante está siendo arropado por sus ex compañeros de One direction, en especial por Louis Tomlinson. "Louis llamó a Zayn. Estos chicos han sido mejores amigos y han atravesado muchas cosas durante los últimos años. Hablaron sobre la locura de vida que llevan últimamente. ¡Zayn está soltero ahora y Louis va a ser padre! Hubo algunas lágrimas durante la conversación. Se pelean como hermanos pero también ríen como hermanos", ha contado una fuente cercana al portal sobre la conversación.