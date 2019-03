Zayn Malik deja One Direction: así han sido sus cinco años dentro del grupo

Los directioners están de luto. Se ha confirmado a través de la cuenta oficial de Facebook de One Direction que Zayn Malik abandona el grupo. El quinteto que formaban Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn nació a raíz de un programa de televisión, 'The X Factor', a partir de ese momento One Direction se consolidó como banda en todo el mundo y han cosechado grandes éxitos como 'What makes you beautiful' o 'Story of my life'.

Aunque los rumores de su abandono estaban a la orden del día, ya queda confirmado. Es una triste noticia que para los fans será difícil de encajar. Han sido cinco años, en los que han compartido tanto que más que amigos eran como hermanos. Según confirmaban en el comunicado oficial han sido cinco años maravillosos en los que han vivido momentos buenísimos, buenos y no tan buenos, pero de los que seguro se lleva un gran recuerdo, como cuando pillaron a Louis y Zayn fumando porros y bromeando sobre ello dentro de una furgoneta. El vídeo fue grabado en Perú, y que publicó el Daily Mail en exclusiva, revolucionó las redes sociales y se convirtió en trending topic a primera hora de la mañana.

Pero lo que más ha predominado dentro del grupo han sido los buenos momentos y los grandes éxitos, '1D' ha vendido más de 50 millones de discos y ha sido 91 veces número uno en listas de éxitos de todo el mundo. Las giras, la agenda tan ajetreada, los continuos eventos y todo lo que conlleva ser un cantante de éxito ha sobrepasado a Malik y le ha llevado a tomar una decisión: "Mi vida con One Direction ha sido más de lo que podía haber imaginado. Pero después de cinco años, siento que es el momento correcto para dejar la banda", así se despedía Malik en el comunicado, y por supuesto, ha pedido perdón a todos sus fans.

El exótico de la banda se retira para vivir una vida tranquila de un chico de 22 años, por su parte Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson seguirán conformando el grupo y con mucha pena dicen adiós a su quinto integrante.