Zayn Malik defiende a One Direction a través de Twitter

RETUITEÓ UN COMENTARIO QUE HABLABA SOBRE NO METERSE CON SUS EX COMPAÑEROS

Aunque el pasado marzo Zayn Malik abanadonaba el grupo al que había pertenecido hasta ese momento, One Direction, y por muchos malentendidos que haya habido entre ellos, lo cierto es que el cantante ha demostrado que seguirá apoyando a sus ex compis por mucho que pase el tiempo. Así hemos podido ver cómo el artista defendía al grupo retuiteando un comentario en el que se podía leer: “You don’t fuck with 1D bitch”. Por ello, las directioners no dudaron en convertile en tendencia gracias al hashtag #ZaynsStill1DAF.