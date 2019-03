Zayn Malik se declara fan del nuevo disco de One Direction

Apoya a sus compañeros pese a dejar el grupo

Aunque ya hace ocho meses que Zayn Malik abandonó el grupo One Direction, todavía tiene muchos seguidores que no quieren asimilar su marcha y siguen entristecidos por la pérdida de su ídolo. Aun así, el cantante sigue apoyando a sus ex compañeros y prueba de ello es que el nuevo disco de la banda le encanta.