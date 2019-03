Zayn Malik se copia del peinado de Kelly Osbourne

EL CANTANTE TAMBIÉN APUESTA POR EL PELO RAPADO Y COLETILLA

Parece que en el mundo de las celebrities todos se copian. Esta vez la víctima de plagio es Kelly Osbourne, que su look con el pelo rapado y la coletilla ha sido la inspiración para Zayn Malik, el componente de One Direction. Un peinado que que enloquecido las redes sociales, y es que el nuevo look de Zayn gusta a mucho a unos pero no a otros.