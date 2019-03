Zayn Malik conquista al pueblo y se proclama 'rey de corazones'

¡Y vuelve a estar en la palestra! El cantante de One Direction más travieso, Zayn Malik, se convirtió durante la semana pasada en protagonista de varias noticias. No sabemos qué terminará pasando con su presunta infidelidad a su novia, Perrie Edward, con una camarera ni tampoco si el hecho de que afirmase que le encantaría besar a Selena Gómez le traerá complicaciones. Lo que está claro es que sus fans son incondicionales y que para ellos la corona de 'celebrity de la semana' no podía ser para otra persona.

Jennifer Lawrence y su bochornoso momento en los SAG cuando, al recoger el premio a mejor actriz, perdió la mitad de su vestido Dior se han quedado a las puertas del trono. Aunque nos ha encantado comprobar que las 'celebs' también sufren percances como cualquier mortal, esta semana no ha podido ser y se ha tenido que conformar con un segundo puesto. ¡Suerte para la próxima!.

Y las que, a pesar de pertenecer a la Corona, se han quedado sin ella en lo que a nuestro ranking se refiere son la princesa Letizia con su inseparable modelito gris firmado por su diseñador prefe, Felipe Valera, y Máxima de Holanda, próximamente la primera plebeya en subir al trono y que ya ha conseguido ganarse el cariño de todo el pueblo.

Los dos últimos puestos son para dos rubias de infarto. Por un lado, Kate Moss y su atrevido posado ‘al descubierto’ y, por otro, la cantante Paulina Rubio y su interminable pelea en el divorcio con Colate. ¿Llegarán pronto a un acuerdo en la custodia del pequeño Andrea Nicolás?