Zayn Malik confiesa que sufrió trastornos alimenticios durante su etapa en One Direction

En su autobiografía, Zayn Malik ha relatado algunos episodios de su vida muy felices y otros que no lo fueron tanto. El cantante ha recordado con cariño su etapa en One Direction, sin embargo ha confesado que fue por aquel entonces cuando sufrió trastornos alimenticios muy graves.

"Cuando veo imágenes mías de esa época, me doy finalmente cuenta de lo enfermo que estaba", revela Malik en el libro que lleva su nombre. Además asegura que: "No estaba relacionado con un problema de peso o de imagen. Simplemente había veces en las que no ingería nada en tres días porque no tenía hambre".

Sin embargo, el británico ha confesado que este tema era algo sobre lo que nunca había hablado porque hasta que no dejó la boy band no terminó de asumir que realmente padecía un desorden alimenticio grave. "No sé muy bien qué pasó, pero me imagino que el estrés, la gira, influyeron", concluye.

Aunque Malik ha tenido que cancelar algunos de sus conciertos por problemas de ansiedad, parece que los trastornos con la comida ya son parte del pasado. Ahora vive feliz junto a su novia Gigi Hadid y con diferentes proyectos musicales y en el mundo de la moda.