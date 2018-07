Zayn Malik confiesa que escribir la canción 'It's You' fue una terapia para olvidarse de Perrie Edwards

LO CONFIESA DURANTE UNA ENTREVISTA

Aunque Zayn Malik fue el que decidió poner fin a su relación con Perrie Edwars después de dos años de compromiso, las rupturas siempre duelen. Por este motivo el cantante decidió utilizar su música como terapia y hablar con ella de su desamor con la cantante de 'Little Mix'. El excomponente de One Direction ha confesado que escribir su tema 'It's You' fue una terapia para él.