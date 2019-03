Zayn Malik cancela su concierto en Dubái por un ataque de ansiedad

Después de que hace unos meses cancelase un concierto en Reino Unido solo noventa minutos antes de salir al escenario, Zayn Malik vuelve a sufrir un ataque de ansiedad y ha decidido no actuar el próximo mes de octubre en Dubái como tenía pensado.

El artista lleva tres meses yendo a terapia para luchar contra su estado de nervios pero no ha sido suficiente para superar sus inseguridades: "Estoy progresando pero todavía no me siento lo suficiente seguro para continuar con el programa que tenía previsto", confiesa en un mensaje que ha mandado a sus fans.

Además en el texto ha querido pedir perdón a los seguidores que esperaban verlo en directo pero ha asegurado que a su vuelta "dará lo mejor de sí mismo" y que espera que sus admiradores tengan paciencia y "puedan empatizar con su situación". Los organizadores del evento han apoyado a Malik y a pesar de que se sienten decepcionados, "aprecian las disculpas sinceras de Zayn".