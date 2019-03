Zayn Malik bromea sobre su vida sexual con Gigi Hadid

El cantante ha tuiteado unas palabras de lo más provocadoras

Zayn Malik está más simpático que nunca. O al menos eso demuestra en sus redes sociales. Después de que su relación con Gigi Hadid haya supuesto una auténtica revolución, el cantante no duda en gastar bromas sobre la vida sexual de ambos. Tanto es así, que el excomponente de One Direction no ha dudado en tuitear una frase muy hot: "Adivina quién va a jugar con la p… de Zayn Malik" junto a un vídeo de la modelo con cara de felicidad.