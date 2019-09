Safaa, la hermana de Zayn Malik, se ha casado esta semana tres días después de cumplir los 17 años. La joven le ha dado el 'sí, quiero' a su novio, Martin Tieser, en una ceremonia hindú tradicional, tal y como ha compartido la madre de ésta, Trisha, en su Instagram.

"El día de mi pequeña", ha escrito junto a la serie de instantáneas en las que no hay ni rastro de Zayn. Algo, que ha hecho preguntarse si el ex componente de 'One Direction' estuvo presente o no en la boda de su hermana pequeña, aunque por lo visto Gigi Hadid, su ex si le dio 'me gusta' a la publicación de su ex suegra.

De lo que no cabe duda, es de que el cantante siempre ha ayudado económicamente a su familia, que no tenía muchos recursos, y al parecer está muy unido a su madre.