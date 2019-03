Zayn Malik abandona One Direction y miles de fans lloran su marcha en las redes sociales bajo el hashtag #AlwaysInOurHeartsZaynMalik

L@s fans de One Direction están de ‘luto’: Zayn Malik ha abandonado oficialmente el grupo que tantas alegrías le ha dado durante los últimos años.

Muchas han sido las veces que se ha rumoreado sobre una posible salida del cantante como integrante de la banda, pero no fue hasta comienzos de esta semana, tras salir a la luz unas imágenes de Zayn junto a una chica que no era su prometida Perrie Edwards, cuando la marcha se ha hecho oficial.

Tan oficial como que el propio Malik publicaba un comunicado en el que expresaba las razones de su abandono: "Mi vida con One Direction ha sido más de lo que jamás podría haber imaginado. Pero, después de cinco años, siento que es el momento adecuado para mí dejar la banda y me gustaría pedir disculpas a los fans… Si he decepcionado a alguien, pero tengo que hacer lo que se siento en mi corazón. Me voy porque quiero ser una persona normal de 22 años de edad, capaz de relajarse y tener un momento de intimidad fuera de la atención. Sé que tengo cuatro amigos de por vida en Louis, Liam, Harry y Niall. Sé que seguirán siendo la mejor banda del mundo".

Una noticia que ha desatado las lágrimas en miles y miles de directioners que no han dudado en expresar su tristeza a través de las redes sociales bajo el hashtag #AlwaysInOurHeartsZaynMalik, convirtiéndose en trending topic.

Aun así, la banda continuará con su gira tal y como estaba programada con Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson, aunque tanto ellos como sus seguidores le echaran en falta, y mucho.