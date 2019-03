Zayn Malik abandona oficialmente One Direction

Esta sea posiblemente la peor noticia que podrían recibir los fans de los chicos de One Direction: Zayn Malik abandona el grupo.

Ha sido a través de su cuenta oficial de Facebook donde los chicos han emitido un comunicado anunciado esta triste noticia después de cinco maravillosos años juntos: Después de cinco años increíbles Zayn Malik ha decidido dejar One Direction. Niall, Harry, Liam y Louis continuarán y esperamos que los próximos conciertos de su gira mundial y la grabación de su quinto álbum, que se publicará a finales de este año.

Zayn dice: "Mi vida con One Direction ha sido más de lo que jamás podría haber imaginado. Pero, después de cinco años, siento que es el momento adecuado para mí dejar la banda y me gustaría pedir disculpas a los fans… Si he decepcionado a alguien, pero tengo que hacer lo que se siente bien en mi corazón. Me voy porque quiero ser una persona normal de 22 años de edad, capaz de relajarse y tener un momento de intimidad fuera de la atención. Sé que tengo cuatro amigos de por vida en Louis, Liam, Harry y Niall. Sé que seguirán siendo la mejor banda del mundo".

One Direction dice: "Estamos realmente triste por vera Zayn irse. Respetamos su decisión y le enviamos todo nuestro amor para el futuro. Los últimos cinco años han sido más que increíble, hemos pasado por muchas cosas juntos, por lo que siempre vamos a ser amigos. Los cuatro vamos a continuar. Estamos mirando hacia delante a la grabación del nuevo álbum y ver a todos los fans en la siguiente etapa de la gira mundial".

Simon Cowell dice: "Me gustaría dar las gracias a Zayn por todo lo que ha hecho por una sola dirección Desde que conocí a Zayn en 2010, he crecido muy, muy aficionado - e inmensamente orgulloso - de lo que lo he visto. Siento de verdad verlo partir. En cuanto a One Direction, los fans pueden estar seguros de que Niall, Liam, Harry y Louis están enormemente entusiasmados con el futuro de la banda".

Así recoge el comunicado emitido a través de Facebook, una noticia que ha causado una verdadera revolución en las redes sociales, y es que después de varias semanas de rumores, es la primera vez que la salida de uno de los chicos de One Direction se hace realidad.