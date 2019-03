Zayn Malik abandona la gira de One Direction debido al estrés y ha regresado a Reino Unido

¡Tremendo dramón! Zayn Malik abandona la gira 'On the road tour again' y deja colgados a sus compañeros de One Direction. Alucinados estamos…aunque es comprensible, después de la pillada del cantante con una chica rubia en Tailandia, Zayn ha explotado.

"Tengo 22 años... Me encanta una chica llamada Perrie Edwards. Y hay un montón de f**k celosos en este mundo lo siento por lo que parece x", así se disculpaba en las redes sociales.

Aunque el representante no termina de decir nada, ha confirmado que Zayn padece de estrés y ha regresado a su tierra natal, Reino Unido, para recuperarse. No sabemos cómo está, pero sí que sabemos que ha dejado colgados a sus compañeros, ¡haber ahora qué hacen!

Este estrés se debe entre otras cosas a la que se le ha venido encima las fotos con la rubia misteriosa y el posible problema al que haya tenido que enfrentarse con su prometida Perrie Edwards de 'Little Mix', vamos que el pobre no sabía por dónde salir… ¿Será este el fin de Zayn en One Direction?