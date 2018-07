Zara Larsson denuncia a través de Twitter al hombre que supuestamente violó a una chica en su concierto

Suecia se ha visto envuelta en polémica después de que en dos festivales de música organizados en dicho país haya habido un alto número de abusos sexuales. Tanto es así que el grupo británico Mumford & Sons ha asegurado que no volverá actuar en ninguno de ellos si las medidas de seguridad aumentan.

La cantante Zara Larsson ha sido una de las más afectadas con este tema ya que ha ocurrido en su país natal, además, en uno de sus conciertos presuntamente una chica fue agredida sexualmente. La cantante no ha dudado en denunciar en su perfil de Twitter al supuesto culpable del abuso.

"Que te jodan por hacer que las chicas se sientan inseguras cuando van a un festival ", así de contundente ha sido la artista con el agresor en las redes sociales. Además ha continuado con las siguientes palabras donde ha generalizado respecto al sexo masculino: "¿Cómo se supone que me voy a tomar en serio cuando decís no todos los hombres” lo hacemos o yo soy un buen tío, no violo?".

La cantante se encuentra en plena promoción de la nueva versión de la canción oficial de la Eurocopa 2016, 'Lush Life'. Gracias a ser la intérprete de dicho tema, su popularidad ha crecido internacionalmente.