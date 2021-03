El escalofriante mensaje de Xuxa: "Yo maté a mi madre"

¿Recuerdas a Xuxa? Esa cantante brasileña que se hizo famosa en la televisión de los 90 con su programa 'El show de Xuxa' con el que alcanzó fama mundial…

Pues bien años después, la cantante y presentadora vuelve a estar de actualidad por el escalofriante mensaje que ha publicado a través de las redes sociales con el que intentan concienciar sobre la importancia de protegerse, y proteger a los demás, contra el covid.

La artista publicó un vídeo en su cuenta personal de Instagram donde comparte con todos este duro mensaje al final de este vídeo: "Yo maté a mi madre"… Una publicación que ha dado la vuelta al mundo.

"Estamos en el peor momento de la pandemia de covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Hay que combatir la banalización, el negacionismo y el abandono", asegura en la publicación.

Y que a pesar de que horas después, la cantante y presentadora brasileña publicaba otro vídeo y aseguró que esa frase tan demoledora la había dicho únicamente para concienciar a sus seguidores, lo cierto es que su mensaje no ha dejado indiferente a nadie.

Y si con esto no fuese suficiente, en sus publicaciones ha lanzado unas controvertidas declaraciones donde habla sobre la posibilidad de probar las diferentes vacunas con presos. Unas palabras que han hecho que asociaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos se vuelvan contra ella criticando duramente su mensaje.

Después ha publicado esta imagen junto a un mensaje con la que ha incrementado el desconcierto: "Donana, que Dios y la Virgen te reciban con un rico café con una magdalena y que nunca olvides que hay mucha gente que te quiere mucho en este mundo roto". ¿Eran ciertas entonces sus primeras declaraciones?