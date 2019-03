Xuxa comparte su historia más desgarradora, el momento en el que sufrió abusos sexuales de niña

Xuxa ha decidido conceder una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha, la cantante mundialmente conocida por su programa de televisión 'El show de Xuxa', ha abierto su corazón y ha hablado de uno de los momentos más duros de su vida.

La brasileña ha revelado que sufrió abusos sexuales de niña. "Es difícil hasta hoy. No he hecho terapia. Siempre decía que el programa fue mi terapia. No lo hablé ni en mi familia".

"La cosa empezó muy temprano en mi vida. Una época en que yo no sé ni la edad, pero sé que era muy pequeña. Me acuerdo que era pequeña, bien joven, durmiendo, y desperté y le dije a mi mamá: 'Alguien ha hecho pis en mi boca'. Yo me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad, borré, pero sé que a los 13 años fue la última vez", confiesa Xuxa al medio.