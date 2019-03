Whitney Houston podría haber mantenido una relación con su asistente Robyn Crawford

Whitney Houston era bisexual. O al menos esto es lo que pretende revelar un documental que sobre la fallecida cantante que acaba de presentarse en el Festival de Cine de Tribeca: ‘Whitney: Can I Be Me’. En él se realizan múltiples entrevistas en profundidad a familiares y amigos de la artista, que dejan entrever que entre ella y su asistente, Robyn Crawford, había algo más que una simple relación profesional.

“No creo que fuera homosexual, creo que era bisexual”, asegura el amigo y estilista Ellin Lavar. “Robyn se fue y esa fue la caída de Whitney. Robyn era la persona que la mantenía unida”, añade también.

Kevin Ammons, miembro del equipo de la estrella musical, también asegura que “Robyn le proporcionó un lugar seguro, en el que Whitney encontró consuelo. Eran como gemelas. Eran inseparables”. Mientras que David Roberts aseguraba que “Bobby Brown y Robyn Crawford eran como el fuego y el hielo. Se odiaban mutuamente. Ambos luchaban por el afecto de Whitney. Incluso tuvieron algunos altercados físicos y hubo momentos en los que él no fue siempre el ganador”.

Ya en 2013, la madre de Houston, Cissy, reveló en el programa de Oprah Winfrey que le habría molestado que su hija fuera lesbiana. Es más, en su libro, ‘Remembering Whitney’, escribió: “Simplemente no la quería con mi hija. No sé nada de una relación romántica. Eso es lo que dijeron todos, pero tampoco lo sabían”. Incluso Bobby, en sus memorias ‘Every Little Step’, relataba: “Realmente siento que si Robyn hubiera sido aceptada en la vida de Whitney, hoy ella estaría viva”.